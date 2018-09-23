مطار الملك عبد العزيز يحتفل مع منسوبيه ومسافريه باليوم الوطني الـ 88

دشن مدير عام مطار الملك عبد العزيز الدولي عصام بن فؤاد نور، مساء اليوم ، فعاليات اليوم الوطني 88 بالصالة رقم (١) بحضور قيادات الفطاعات الحكومية والتشغيلية ومدراء الإدارات في المطار.

وتوشحت مداخل المطار بالأعلام الوطنية والبالونات والإضاءات الخضراء وعبارات التهنئة المختلفة بهذه المناسبة، إضافة إلى ارتداء منسوبي المطار وشاحات خاصة لإبراز هذه المناسبة الوطنية .

وأوضح نور، أن الإحتفال بهذه المناسبة الوطنية الغالية جاء بحجم المحبة لهذا الوطن المعطاء وقد حرصت إدارة المطار على الاستعداد المبكر لتنظيم احتفال يليق بهذه المناسبة السعيدة على قلوب الجميع.

وبين أنه تم تجهيز صالات المطار بالأعلام الوطنية واللون الأخضر وتقديم الهدايا للمسافرين، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات في صالات المطار التي انطلقت اليوم وستستمر لعدة ايام، مشيراً إلى مشاركة العديد من الجهات العاملة في المطار في هذه المناسبة.

ورفع نور التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه وكافة الأسرة الحاكمة والشعب السعودي الوفي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 88 للمملكة سائلًا الله عز وجل أن يديم الأمن والأمان على بلادنا وسائر بلاد المسلمين.

وتضمن برنامج الفعاليات توديع المسافرين القادمين والمغادرين بالورود والشوكولاتة، وتوزيع العلم السعودي وبعض الهدايا التذكارية الخاصة بالمناسبة وتخصيص زاوية “بصمة وطن” و”سلفي وطني” لمنح المواطنين فرصة للتعبير عن مشاعرهم تجاه الوطن المعطاء،كما يشارك مكتب الامم المتحدة للفنون بفقرة “كثر الله خيرك ياوطن ” والتي يقدمهاعدد من الاطفال وذوي الهمم إضافة الى العديد من العروض والهدايا التي تحمل ألوان العلم السعودي.

وتنظم إدارة المطار فعاليات اليوم الوطني بإشراف الهيئة العامة للطيران المدني وبمشاركة الرعاة الداعمين وهم الخطوط الجوية العربية السعودية والشركة السعودية للخدمات الأرضية وشركة إدارة وتطوير مشاريع الموانئ PPMDC و شركة الأمد لخدمات الطيران والنقل الجوي المساندة (SAAS) .