فرحتهم غايتنا التطوعي يقيم احتفالا بـ اليوم الوطني 88 بمدينة الملك سعود
أقام فريق فرحتهم غايتنا التطوعي النسائي شركاء النجاح بمركز رؤية للعمل التطوعي التابع لمركز عرقة تحت قائدة فريق العمل ” أميره النصيب ” ونائبتها “ شروق الدوسري ” بمادرة ( أطفالنا الفرحة والبهجة) احتفالاً باليوم الوطني ٨٨ والذي أقيم يوم الجمعة الموافق ١٤٤٠/١/١١هـ بمدينة الملك سعود الطبية بالرياض قسم الأطفال بحيث أشتملت المبادرة بتوزيع الهدايا و الحلوى والورود للأطفال والمرافقين ولم ينسى أيضاً فريق فرحتهم غايتنا توزيع الورود الموظفين وعاملين النظافة وفي الختام تم إلتقاط الصورة التذكارية و شكر القيادة الرشيدة على كل ماتبذله للوطن و المواطن.
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