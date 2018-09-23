فرحتهم غايتنا التطوعي يقيم احتفالا بـ اليوم الوطني 88 بمدينة الملك سعود

رشاد اسكندراني(صدى):

أقام فريق فرحتهم غايتنا التطوعي النسائي شركاء النجاح بمركز رؤية للعمل التطوعي التابع لمركز عرقة تحت قائدة فريق العمل ” أميره النصيب ” ونائبتها “ شروق الدوسري ” بمادرة ( أطفالنا الفرحة والبهجة) احتفالاً باليوم الوطني ٨٨ والذي أقيم يوم الجمعة الموافق ١٤٤٠/١/١١هـ بمدينة الملك سعود الطبية بالرياض قسم الأطفال بحيث أشتملت المبادرة بتوزيع الهدايا و الحلوى والورود للأطفال والمرافقين ولم ينسى أيضاً فريق فرحتهم غايتنا توزيع الورود الموظفين وعاملين النظافة وفي الختام تم إلتقاط الصورة التذكارية و شكر القيادة الرشيدة على كل ماتبذله للوطن و المواطن.