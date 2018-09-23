بلدية الأفلاج تنهي استعدادها للاحتفال باليوم الوطني 88

سعيد العجل(صدى):

انهت بلدية محافظة الافلاج برئاسة المهندس رشيد بن عجب ال عمار استعدادها للاحتفال باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية 88 حيث ازدانت شوارع المحافظة بالعلم السعودي.

واعلنت البلدية انها ستقيم اليوم الاحد 13/1/1440 فعاليات اليوم الوطني لاهالي المحافظة بالشراكة مع لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية في الافلاج حيث سيكون هناك مسيرة وطنية من مقر لجنة التنمية الاجتماعية الى حديقة سحاب مقر الحفل الخطابي الذي سيقام بعد صلاة العشاء ثم سيكون هناك تكريم لرجال الامن المتميزين والمصابين في الذود عن هذا الوطن الغالي .

ويتخلل الحفل اوبريت وطني ومسابقات ومراسم للاطفال ومشاركات وطنية وتحية العلم.

فيما سيشارك المجلس البلدي بمحافظة الافلاج بتوزيع عدد من الهدايا بمناسبة اليوم الوطني