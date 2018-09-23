الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم تهنئ القيادة بمناسبة اليوم الوطني 88

سعيد العجل(صدى):

رفع سعادة الدكتور عثمان بن عبدالعزيز آل عثمان رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم ، بإسمه وجميع منسوبي ومنسوبات وأسر ذوي صعوبات التعلم

التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، حفظهم ووفقهم الله جميعا –

وللأسرة المالكة وللشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني الـ 88 .

وقال آل عثمان : في ذكرى هذه المناسبة الغالية والتى تحقق فيها التكامل والوحده و الإنجازات منذ بداية تأسيس المملكة العربية السعودية على يد المؤسس_ طيب الله ثراه_ إلى وقتنا الراهن برؤية طموحة نحو تقدم ونجاح وازدهار وعطاء لمستقبل مشرق ومشرف بإذن الله تعالى.

وعبر “ ال عثمان ” قائلا

نحمد الله رب العالمين الذى جعل محبة الوطن فطرة قوية لدى كل إنسان وأمر بالتلاف والاعتصام مع الجماعة على قلب واحد.

وإننا في هذه المناسبة السعيدة على قلب كل مواطن سعودي يتصف بقوة العقيدة والولاء والسمع والطاعة لقيادتنا الرشيدة ويفتخر ويتشرف بحبه لوطنه الغالي ويسعد ويفرح لما تحقق في هذا العهد الميمون المزدهر بالعطاء والإنجازات التاريخية ومؤشرات قوية لاقتصادٍ عالمي ومستقبل مشرق ازدهاراً وثباتا يحقق الاماني والتقدم يداً بيد بكل حزم وعزم من أجل الاستدامة والتنمية لرؤية ٢٠٣٠ التي _بإذن الله تعالى _ ثم بالعزيمة الصادقة من ولاة الأمر وتضحيات وتعاون أبناء الشعب السعودي الكريم الذي يستحق كل اهتمام وتقدير وفخر واعتزاز الذين ينهجون نهج إسلامي قويم من التآلف والتعاضد والاعتصام ستنعم مملكتنا بالعديد من الخيرات والمكتسبات والمنجزات والنهضة في شتى المجالات

وأشاد” ال عثمان” باهتمام ورعاية ولاة الأمر بالعمل الخيري

داخل وخارج الدولة وجعله قطاع هام ومكمل للقطاع الخاص والحكومي وأصبح يؤدي أدوار تنموية بارزة تحقق تطلعات حكومتنا الرشيدة_ رعاها الله تعالى _ فى عدة مجالات إنسانية واجتماعية وتعليمية وأصبحت بلادنا محط واهتمام أنظار العالم أجمع.

واختتم قائلاً نسأل الله تعالى أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار ،

وأن يسدد خطى جنودنا في الحد الجنوبي ” حماة الوطن ” وينصرهم

وأن يوفق قيادتنا الحكيمة لكل خير وصلاح ، و يحفظ بلادنا من كل سوء وشر وبلاد المسلمين، وأن يعيد هذه المناسبة الغالية وبلادنا ترفل فى ثوب النصر والتمكين والنعيم.