اليوم.. محافظ طريف يفتتح احتفال المحافظة باليوم الوطني 88

سلطان الهوير(صدى):

محافظ طريف يفتتح مساء اليوم الاحد 1440/1/13 احتفال المحافظة باليوم الوطني 88 بتدشين اكبر صوره للمؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله بطول 14 دور ورفع ثاني اكبر راية العلم بالمملكة .

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية يفتتح اليوم محافظ طريف بدر بن نجر الصقر احتفال المحافظة باليوم الوطني 88 التي انطلقت اليوم بتدشين اكبر رسمة جدارية للمؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله بطول 14 دور ورفع ثاني اكبر راية للعلم بالمملكة على برج الاسكان .

والتي نفذت بدعم من بلدية المحافظة ورسم المهندس بدر البلوي .

وأكد محافظ طريف ان الرسمة الجدارية بارتفاعها الكبير معلم نفتخر به في المحافظة لتذكر الأجيال بدور المؤسس في ارساء دعائم الوطن وتحدث الأجيال عن مسيرة المملكة الى اليوم والبطولات والانجازات والتطوير الذي تحقق حتى عهد قائد مسيرة التنمية والتقدم والبناء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله –

منوها بدعم ورعاية وأهتمام وتوجيه سمو سيدي صاحب السمو الملكي

الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بكافة محافظات ومدن المنطقه