القاضي: نفخر كمواطنين بهذه المناسبة ونستذكر ماضي الوطن المجيد

محمد السعران(صدى):

اكد مدير مستشفى الملك سعود للأمراض الصدرية الدكتور يحي بن عبدالرزاق القاضي أننا نفخر كمواطنين بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا ونستذكر ماضي الوطن المجيد وحاضره المشرق منذ ان أرسى اللبنة الإولى لهذا الكيان العظيم جلالة المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن آلِ سعود طيب الله ثراه مستمداً نهجه من كتاب الله و سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

وقال اننا نستشعر فيه ما منّ الله علينا به من نعم في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين يحفظهم الله وعلى ما وصلت إليه المملكة العربية السعودية من تطور ونهضة شاملة في كافة المجالات .

واوضح ان التاريخ يسجل لنا في كل يوماً جديد بأحرف من نور تواصل الإنجازات على جميع الاصعدة الإقتصادية و الثقافية والعسكرية والإجتماعية وكلها تصب في سبيل رقي الوطن والمواطن.

واشاد القاضي بما أولته حكومتنا الرشيدة من اهتمام خاص بصحة المواطن لتوفير الخدمة العلاجية المتميزة له في كافة انحاء المملكة ومواكبة الدول المتقدمة عالمياً وذلك من خلال تشييد المنشآت الصحية وإعداد الكادر الطبي المتميز من أبناء الوطن الغالي ، وهو ما نسعى إليه من خلال المنشآت الصحية بمختلف مسمياتها وبدعم مستمر وتوجيه دائم من امير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز .

وقال وبمتابعة حثيثه من قبل معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة وسعادة مدير عام الشؤون الصحية بالرياض الدكتور ناصر بن فالح الدوسري لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030

ورفع اسماء ايات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية وإلى كافة العائلة المالكة والشعب السعودي وكل محبي المملكة بهذه المناسبة الطيبة.

سائلين الله العلي القدير أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها ورخاءها، وأن يجنبنا كل شر، وأن يحفظ لنا قادتنا وحكومتنا وأن يؤيدهم بنصره وتوفيقه وأن يسدد خُطاهم ويبارك في جهودهم إنه على كل شي قدير