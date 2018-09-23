بلدية الحازمي تحتفل باليوم الوطني الـ88

محمد السعران(صدى):

يتقدم رئيس ومنسوبي بلدية الحازمي برفع اصدق التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظة الله ولولي عهده الامين صحاب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولأمير منطقة عسير صحاب السمو الملكي فيصل بن خالد وسمو نائبه الامير تركي بن طلال وللأسرة المالكة الكريمة ولكافة أبناء الشعب السعودي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية ال88.

يذكر ان بلدية الحازمي نشرت العديد من الاعلام في الشوارع والميادين بالمركز وعدد من لوحات التهنئة والمباركة بمداخل القرى والمراكز احتفالاً باليوم الوطني 88