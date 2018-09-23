بالصور.. المراكز الصحية بالرياض تحتفل باليوم الوطني

محمد السعران(صدى):

احتفل عدد من المراكز الصحية بالرياض باليوم الوطني 88 وتم خلال الاحتفال الذي اقيم اليوم في مجموعه من المراكز الصحية اكتساء ها باللونين الاخضر والأبيض وتزينت المداخل والصالات والطاولات بالاعلام السعودية حيث شارك في الأحتفالية عدد من العاملين والمراجعين الذين ابدوا سعادتهم بهذه المناسبة العزيزة على قلوبهم وهي الذكرى العزيزة لتأسيس المملكة العربية السعودية على يد مؤسسها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه .

وقدمو اجمل التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهدة الامير محمد بن سلمان والى الاسرة المالكة والشعب السعودي الوفي متمنين لمملكتنا الحبيبة التقدم والاستقرار في ظل قيادتنا الرشيدة ،