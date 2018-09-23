بلدية ” رجال ألمع ” تنهي استعدادها للإحتفال باليوم الوطني الـ88

محمد السعران(صدى):

بإشراف مباشر من رئيس بلدية محافظة رجال ألمع الأستاذ ” سعيد بن علي آل حافظ ” أنهت بلدية المحافظة,تجهيزاتها واستعداداتها للإحتفال باليوم الوطني الـ ٨٨ للمملكة العربية السعودية الذي يعتبر من أغلى وأعز الأيام على قلب كل مواطن سعودي .

البلدية قامت خلال الأيام الماضية بتركيب اللوحات الدعائية الخاصة باليوم الوطني إضافة إلى تجهيز الأماكن العامة والحدائق تمهيداً لإستقبال المواطنين المحتفلين باليوم الوطني والفعاليات المقامة بهذه المناسبة .

كما قامت بتزيين الشوارع والطرق العامة وأعمدة الكهرباء بالأعلام الخضراء التي ترمز إلى الوطن والإنتماء إليه والتجمع تحت رايته حباً وولاء لقيادته الرشيدة حفظها الله من كل مكروه .

من جهته رفع الأستاذ ” سعيد بن علي آل حافظ ” رئيس بلدية رجال ألمع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وأمير منطقة عسير ونائبه ولكافة الشعب السعودي بهذه المناسبة الغالية ، مؤكداً أن هذه المناسبة تذكرنا دائماً بما قام به الملك المؤسس رحمه الله من أجل أن يعيش كل مواطن سعودي ويحيا حياة كريمة وهذا ما نجني ثماره دوماً وعلى مدار الأعوام ، مضيفاً أن البلدية لا تألوا جهداً في صنع كل ما من شأنه التعبير عن الفرحة والسعادة والاحتفال بهذا اليوم الغالي ، داعياً المولى سبحانه أن يديم على بلاد الحرمين أمنها وأمانها وقيادتها الرشيدة .