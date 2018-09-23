مدير فرع العدل بالشمالية يرفع التبريكات للقيادة بمناسبة اليوم الوطني88

سلطان الهوير(صدى):

يتشرف مدير عام فرع وزارة العدل بالحدود الشماليه عميد بن صالح الغبين وجميع منسوبي فرع وزارة العدل بمنطقة الحدود الشمالية بأن يرفع لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان آل سعود ولصلحب السمو الملكي الامير فيصل بن خالد آل سعود امير منطقة الحدود الشمالية وللشعب السعودي الكريم اسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني الثامن والثمانون .

سائلين المولى عز وجل أن يديم على بلادنا نعمة الامن والامان والاستقرار والازدهار