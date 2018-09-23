ناشطة حقوقية تسرد تفاصيل حياة دينا الشربيني بفترة سجنها

أماني الغامدي(صدى):

سردت الناشطة الحقوقية آية حجازي، تفاصيل الفترة التي قضتها في السجن مع الفنانة المصرية دينا الشربيني، لافتة إلى الكثير من جوانب شخصية دينا لا يعلمها الكثيرين.

وقضت الفنانة المصرية عامًا كاملًا في السجن، بتهمة حيازة المخدرات؛ فيما قالت ” حجازي ” عبر حسابها على ” إنستجرام ” عن دينا: ” واللي لمسني معاملتها مع بنت كانت طفلة شوارع. دينا ساعدتها بكل الأشكال. ”

وأضافت: ” وساعتها البنت ورتني رسالة ليها دينا بتقولها أنا معاكي ودي نمرتي كلميني اول ما تخرجي واخرج وممكن أوفر لك شغل معايا، وكمان حاولت تشغل وقتها ووقت الناس بكورس تمثيل داخل السجن، لكن اتغير رئيس المباحث على طول ولغاه. ”

وتابعت: ” وكمان كانت من الناس النادرة اللي بتخرج وتفتكر صحابها وتيجي تزورهم في السجن وتجيبلهم زيارات، هي دي الفنانات اللي أحب اتفرج عليهم، مش ناس بلاستيك بنتفرج على شكلهم وننسى فنهم أو هم مين ” ، مختتمة: ” كنت فعلا مترددة أكتب عنها، بس اعتقد ده واجبها علي، كمرأة وكإنسان، وللبنات المنفسنة، مش عارفة ازاي الست ممكن تاخد حقها في العالم ده، لو أول ظالم ليها المرأة، من نجاح لنجاح يا دينا. “