فهد المولد يعتذر لجماهير الاتحاد

نواف السالم(صدى):

اعتذر مهاجم فريق الاتحاد فهد المولد للجماهير الاتحادية بعد المستويات السيئة التي ظهر بها الفريق منذ اطلاق الموسم الرياضي الحالي، كاشفًا عن استياءه لعدم تحقيق نتائج إيجابية ما تسبب في وجودهم في المراكز الأخيرة في سلم الترتيب بكأس دوري الأمير محمد بن سلمان.

وصرّح ” المولد ” قائلًا: ” جميعنا يعلم أن الظروف التي كنا نعاني منها على المستوى الفني في الفترة الماضية قد تحسنت بشكل كبير وكانت الإدارة تعمل كثيرًا في الوقت الماضي على تخليص الفريق من العوائق. ”

وأضاف: ” ولكن منذ انطلاق الموسم الرياضي لعبنا لقاء السوبر ومن ثم لقاء الوصل الإماراتي وقد أثرت على أدائنا حيث أصبحنا نواجه حالياً ضغوطا نفسية بعد سلسلة الخسائر المتتالية ونعمل على أن لا تؤثر علينا بشكل أكبر، وقد تعاهدنا على أن نقدم ما بوسعنا لكي نعود إلى المنافسة في المراكز المتقدمة في سلم الترتيب. ”

واستطرد قائلًا: ” الجماهير من حقها أن تكون غير راضية على ما نقدمه لأنها تعودت من فريقها على تقديم مستويات مميزة وتحقيق الانتصارات ونحن لسنا راضين على ما يحصل في الفريق لذلك نعدهم بأن نظهر بمستوى أفضل من المستويات الماضية، وكنا في لقاء التعاون الماضي نحاول جاهدين لتقديم كل ما لدينا من إمكانيات ولكن الحظ لم يخدمنا، وبإذن الله نعيد الفريق إلى مكانه الطبيعي ونسعد جماهيرنا. ”

وأكد مهاجم الاتحاد أن: ” جماهير الاتحاد دعمها مختلف عن جماهير الأندية الأخرى وتأثير جماهيرنا كبير وهم الوقود الحقيقي لنا كلاعبين لذلك نتمنى أن يقفوا معنا في الفترة الحالية ويدعمونا، وبإذن الله نعود إلى تحقيق الانتصارات ونفرح سويًا. “