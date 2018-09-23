أسطورة الأرجنتين يتجرع مرارة الهزيمة بالمكسيك

ماجد محمد(صدى):

تجرع أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا خسارته الأولى كمدرب لفريق دورادوس المكسيكي المشارك في دوري الدرجة الثانية، في مباراة بدا خلالها شديد التوتر ووجه انتقادات متكررة للحكام؛ حيث خسر من مضيفه فريق ألبريخس بنتيجة هدف نظيف.

وطالب ” مارادونا ” الحكم باحتساب ركلة جزاء لصالح فريقه على خلفية لمسة يد من أحد لاعبي الفريق المنافس؛ فيما صرّح: ” لا أحب التحدث إلى الحكام، الفريقان قدما مباراة استثنائية. ”

وتابع: ” لكن بوجود حكم آخر أفضل، كانت المباراة ستكون مجنونة، حكم اليوم غفل عن أمور عدة ولم يفرض احترام القوانين ” ؛ فيما كان مارادونا قد عين في وقت سابق من سبتمبر، مدربًا لدورادوس، ومقره في ولاية سينالوا التي تعرف بالحضور القوي لشبكات تجارة المخدرات فيها.

ومن الجدير بالذكر، أن فريق مارادونا، حقق فوزًا كبيرًا برباعية مقابل هدف في المباراة الأولى للمدير الفني الجديد، والتي أقيمت قبل نحو عشرة أيام.