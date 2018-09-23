اختراق حساب نجمة شهيرة ونشر صور فاضحة لها
أقدم ” هاكر ” على اختراق حساب النجمة الأمريكية الشهيرة بيلا ثورن على موقع الصور ” انستجرام ” خلال الساعات الماضية، ناشرًا صورها الفاضحة.
ووثق الهاكر قرصنة الحساب في تعليقاته على الصور، بوسم ” Slayem ” كتوقيع خاص من قبله على القرصنة بعد نشر صور الفنانة البالغة 20 عامًا.
ولم تكن هذه الحادثة الأولى من نوعها بين نجمات هوليود، حيث طالت القرصنة النجمات جينيفر لورانس، ريهانا، ليا ميشيل، أوبري بلازا، كايلي كوكو، كيم كارداشيان، سيلينا غوميز، فانيسا هادغنز، كايت بوسوورث، فيكتوريا جاستيس وغيرهن.
دام عزك ياوطن🇸🇦💚🇸🇦قاآآآآهرهم👍[ عدد التعليقات: 34440 ] نشر منذ 56 دقيقة
هبالة البنات
تحط صورها في السناب والجوال
وعلى بالها حاطتها في خزانه فيدرالية
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 355 ] نشر منذ 27 دقيقة
ماصدق حتى اشوف الصور..
دام عزك ياوطن🇸🇦💚🇸🇦قاآآآآهرهم👍[ عدد التعليقات: 34440 ] نشر منذ 6 دقائق
تعوذ من أبليس
أنا سحبتها على جمب
وحلفت لي😂😂😂😂😂