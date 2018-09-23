اختراق حساب نجمة شهيرة ونشر صور فاضحة لها

أماني الغامدي(صدى):

أقدم ” هاكر ” على اختراق حساب النجمة الأمريكية الشهيرة بيلا ثورن على موقع الصور ” انستجرام ” خلال الساعات الماضية، ناشرًا صورها الفاضحة.

ووثق الهاكر قرصنة الحساب في تعليقاته على الصور، بوسم ” Slayem ” كتوقيع خاص من قبله على القرصنة بعد نشر صور الفنانة البالغة 20 عامًا.

ولم تكن هذه الحادثة الأولى من نوعها بين نجمات هوليود، حيث طالت القرصنة النجمات جينيفر لورانس، ريهانا، ليا ميشيل، أوبري بلازا، كايلي كوكو، كيم كارداشيان، سيلينا غوميز، فانيسا هادغنز، كايت بوسوورث، فيكتوريا جاستيس وغيرهن.