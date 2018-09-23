صورة معبرة.. الفخر والانتماء بالوطن من أعلى تلال هروب في جازان

تركي السالم(صدى):

قدم المصور حسن هروبي، صورة تعبر عن حب الوطن والوفاء والانتماء له في اليوم الوطني الـ88 للمملكة، من أعلى تلال ” هروب ” في جازان.

وفي صورة شديدة التعبير عن حب الوطن والفخر والاعتزاز به، يقف صبي على تلال هروب في جازان رافعًا علم المملكة، مرتديًا الزي التقليدي لمواطني الجنوب.

وقال حسن هروب على حسابه على ” انستجرام ” : ” الرأس مرفوع والراية سعودية.. كل عام ووطننا بأمن وأمان ” .