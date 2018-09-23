جامعة الحدود الشمالية تؤجل موعد المقابلات الشخصية لوظائف الإعادة

عرعر(صدى):

أعلنت جامعة الحدود الشمالية تأجيل موعد المقابلات الشخصية للمرشحين والمرشحات لوظائف الإعادة في الجامعة بمناسبة تمديد إجازة اليوم الوطني لتشمل يوم غدٍ الإثنين 14 / 1 / 1440هـ .

أوضحت عمادة شؤون هيئة التدريس والموظفين بالجامعة أن المرشحين والمرشحات لوظائف الإعادة في الجامعة، والذين كانت مواعيد إجراء المقابلات الشخصية لهم يوم الإثنين 14 محرم للعام الحالي بأنه تم نقلها إلى يوم الأربعاء ، مشيرة إلى أن بقية المواعيد تبقى كما هي دون تغيير حسب المواعيد المعلنة سابقاً.