كشف لغز حادث غريب استقرت به السيارة في مبنى

القدس(صدى):

أظهرت صور متداولة وقوع حادث مروع لا يعرف أيًا من تفاصيله، تظهر فيه سيارة مستقرة في نافذة مبنى، وهو ما أثار الجدل حول تفاصيل هذا الحادث الغامض.

ومن جانبه كشف المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ازريقات تفاصيل هذا الحادث، لافتًا إلى أنه وقع في نابلس في الضفة الغربية أمس السبت، وراح ضحيته شخصين.

وأوضح ” ازريقات ” أن شاحنة صغيرة اصطدمت بعمارة أثناء سيرها في شارع شديد الانحدار بمنطقة خلة الإيمان بالمدينة، حيث فقد السائق السيطرة على المركبة ما أدى لدخولها محل تجاري قيد الإنشاء داخل العمارة.

وأَضاف أن مقدمة الشاحنة خرجت من الجهة الأخرى من العمارة، ما أسفر إصابة سائق المركبة بجروح بليغه توفي على أثرها لاحقًا، كما توفي شخص آخر كان بداخلها.