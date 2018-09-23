” عرب الأحواز ” .. يخضعون للاحتلال الفارسي الإيراني منذ أكثر من 90 عاما

طهران(صدى):

يزداد ذكر منطقة الأحواز العربية الخليجية، في الآونة الأخيرة مع تزايد الأحداث بها واندلاع المقاومة؛ حيث تقع تحت الاحتلال الفارسي الإيراني منذ أكثر من 90 عامًا، وكانت تسمى جمهورية عربستان.

وغيّر الاحتلال الإيراني مسماها إلى ” خوزستان ” ؛ فيما تبلغ مساحتها 375 ألف كلم مربع وعدد سكانها ما يقارب 11 مليون نسمة، وضمن محاولات تفريس الجمهورية قام النظام الإيراني بإيجاد مستوطنات فارسية فيه، وتهجير الكثير من سكانه.

ويحاول النظام الإيراني إخضاع الإقليم له بكافة الطرق؛ حيث يعمل على نشر الثقافة الفارسية في مدارس الأحواز، حيث يجبر النظام المواطنين العرب في الأحواز العربية، على تعلم اللغة الفارسية ويمنعهم من تعلم اللغة العربية أو ممارستها فيما بينهم.

ولا يزال الشعب الأحوازي محروم من خيرات أرضة ويعيش في الفقر والحرمان والبطالة، بسبب سرقة النظام الإيراني لثرواته ومنها النفط التي تعتبر الأحواز مصدره الوحيد في إيران.

ويتعرض عرب الأحواز لجرائم إبادة فارسية من أشهرها مجزرة ” المحمرة ” أو ” مجزرة الأربعاء الأسود ” والتي حدثت بمدينة المحمرة عاصمة الأحواز بتاريخ 30 مايو 1979، واستمرت ثلاثة أيام بلياليها قامت بها قوات ومليشيات تابعة للنظام الإيراني.