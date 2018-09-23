وفاة طفل بعد قيام زوج والدته بجلده بـ ” سلك كهربائي “

واشنطن(صدى):

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على رجل يدعى دونالد ريتش، بعد قيامه بجلد ابن زوجته البالغ من العمر 6 أعوام حتى الموت.

ولم تلاحظ الشرطة، عقب وصولها إلى مكان الحادث أي تجاوب من الطفل فنقلوه إلى المستشفى في حالة خطيرة قبل أن يعلن الأطباء عن وفاته هناك.

وكشفت المصادر الطبية، إنّ جروح الطفل بدت بليغة جراء الضرب بسلك كهربائي أو بحزام، كما أنها وجدت آثارًا لندوب سابقة بسبب الجَلْد؛ فيما اعترف الزوج الذي يواجه تهم تعريض الطفل للخطر الشديد والإهمال الحادّ بحقه والانتهاك الخطير بحقه بارتكابه للواقعة.

وشهد عام 2017 في ولاية تينيسي وفاة أكثر من 160 طفل ماتوا بسبب انتهاكات حدثت بحقهم؛ فيما في السنة التي سبقتها أي في 2016 بلغ عدد الوفيات 180؛ بينما وفق القوانين المحلية فإن عدم الإبلاغ عن أي انتهاك بحق الطفل يمكن أن يعتبر جنحة، يعرض صاحبها إلى السجن مدة ثلاثة أشهر.