كتُاب يشاركون صحيفة صدى في تهنئة الوطن

نورة شنار(صدى):

صحيفة صدى تهنيء خادم الحرمين الشريفين ملك مملكة العربية السعودية وولي عهده حفظهما الله وجميع الشعب السعودية الأمة الإسلامية على اليوم الوطني السعوي ٨٨ ومن هنا تسجل إدارة صّحيفة صدى التهاني والتبريكات أقلام كبار الكتّاب في ذكرى

اليوم الوطني .

د.عبدالله العلمي

” أحبكَ ياوطني بجبالك ووديانك وبحارك وأراضيك، أحبكَ في مكة والمدينة وفي الرياض هضبة نجد الحصن الحصينْ. أحبكَ في الدمام والقطيف، ومن الظهران لقصر (دارينْ). أحبكَ في الجوف وعسير نبض المحبينْ. أحبكَ في الطائف اللدانة وأبها البهية ونسيم (قباء) و(العلا) بساتين تسر الناظرينْ. أحبكَ ياوطني بلا أحزاب أو يسار أو يمينْ. يومنا الوطني ليس شعارات بل يوم مبايعة…نخلة رخاء وحكمة سَيْفينْ. ”

الكاتب :فهد ديباجي

” الوطن هو السند لمن لاظهر له وهو البطن الثاني الذي يحملنا بعد الأم ، اليوم الوطني يمثل لنا دين و إعتدال وحكمة وقياده ووطن وثوابت تميزنا بالأرواح نفديها .

يا وطني أرجو العذر إن خانتني حروفي وأرجو العفو ، فما أنا إلا عاشقا حاول أن يحب وطنه ، فأنت تسحق الكثير ، ياوطني الغالي يا من أحببته منذ الصغر ، جميعنا نموت لكي تحيا . ”

د. ميسون الدخيل

أكاديمية وكاتبة

بكل محبة وفخر أقدم لوطني شعبا وقيادة التهنئة بذكرى ال88 لليوم الوطني أقدم بالتهنئة الخاصة لجنودنا الأبرار المرابطون على الثغور وعلى أرض المعارك لحماية أرضنا وعرضنا، وطن عاهدناه على العمل والتضحيات حتى نسير معا على طريق الازدهار ويتمكن الجميع من العيش حياة كريمة ومثمرة، وطن بعزه نرتقي ونسمو، وطن سُطّر حكايات مجد على رايتنا؛ قصيدة عشق تنبض بدواخلنا، فكل عام ونحن الوطن. ”

الكاتب :يحيى التليدي

” وطننا يذكرنا بأن له حقا علينا، حق الإخلاص له والتضحية في سبيله، فاليوم الوطني ذكرى مجيدة للمؤسس ولأبنائه الذين ساروا من بعده حتى أصبحنا نعيش في عصر الحزم والعزم بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، والذي يتطلب منا الوقوف صفا واحدا تجاه الفتن والمحرضين على الوطن، وأن نعلم أجيالنا أن الوطن هوية وانتماء لقادته وشعبه”

الكاتب /بندر الربيعان

هذا يوم يرفع فيه كل مواطن رأسه شموخاً وفخراً بما تحقق على أرض وطنه المعطاء، وندعو الله العلي القدير أن يحفظ لنا مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي ولي العهد محمد بن سلمان حفظهم الله لنا لما يبذلونه لراحة أبناء هذا الشعب الوفي

محمد الحمزة

كاتب – باحث وأخصائي اجتماعي

اليوم الوطني88

ذكرى لكل سعودي رضع حب الوطن والإخلاص والوفاء له؛ يحق له أن يبتهج ويحتفي ويحتفل، وأن يكتب في حب الوطن نثراً وشعراً، أن يغني وينشد أجمل الألحان وأعذب الأصوات اعتزازاً وفخراً، ونُسطّر التاريخ بالعطاء والتنمية والمعرفة والقوة والحزم.

دام عزك ياوطن المجد ”

بيان محمود زهران

محامية وكاتبة

اعتز بوطني السعودية

بلد يرعى مقدسات الإسلام ويفخر كل من فيه بخدمة حجاج وزوار مكة وطيبة

بلد يفيض إنسانية ورعاية وتلمس لإحتياج الضعيف وعناية لنصرة المظلوم ..

وطن ولدنا على حبه وتربينا تحت سماءه وهانحن نشهد نموه يوماً بعد آخر برؤية ملك عظيم وتنفيذ قائد شاب

كل عام وانت وطني الذي احب ومصدر فخري واعتزازي ”

د هادي اليامي

عضو مجلس شوري

” لم تقف تضحيات الملك عبد العزيز على مجرد اكتمال توحيد بلادنا ، بل بدأ عصر جديد من العمل الجاد الدؤوب لرفعة شأنها ، فتحقق الأمن بعد الفوضى، وحلت التنمية والطفرة مكان الفقر والعوز، واستمرت بلادنا تنتقل من نجاح إلى آخر، وتحقق النهضة تلو الأخرى، حتى جاء عهد ملك الحزم والحسم، سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله ورعاه .لذلك من أوجب ما علينا فعله هو تجديد الولاء والوفاء لقيادتنا الرشيدة . ”

د.شاهر النهاري

كاتب سعودي -جريدة الرياض

حكايتي معك يا وطني أقدم وأرسخ من أساطير الأرض

أحكيها وتحكيني، ويصادق الكون معي،

لأنها حقائق تنبع من ذرات كياني، وتلتوي على أغصان جيناتي.

حكايتي معك يا أرض السعودية سيمفونية تعزفها قيادة حكيمة برؤية لا نشاز فيها.

ويغنيها شعب عظيم بأوتار محبته وطموحه.

ويؤازرها كل من يعرفها ويؤمن بمبادئها ويموت من أجلها، لتدوم كل أيامها أعيادا وطنية نستحقها”

وحيد الغامدي

كاتب سعودي

الوطن كما يجب أن يكون الوعي به ليس مجرد ذكرى سنوية لاستعراض التاريخ والمنجزات ، بل هو يتجاوز ذلك إلى كونه أيقونة نابضة في الوجدان ، وأغنية ترفرف في الروح ، ووجع يكتنف القلوب العاشقة لترابه ، تماماً كوجع العاشقين وقلقهم ، وكل ذلك طوال العام ، بل وطوال العمر .

الوطن قَدَر ومستقبل . كلما تخيلنا الوطن كقدر مستقبلي كلما اقتربنا أكثر من فهم عمق حقيقة الوطن وكنهه كحضن دافئ يشكّل الملاذ الذي يأرز إليه المحب (( كما تأرز الحية إلى جحرها )) !

الوطن بالإضافة إلى كونه تراباً مقدساً ، فإن فوقه أيضاً أهلٌ مقدسون بكل انتماءاتهم المذهبية والعرقية والمناطقية ، ولا أتخيل محباً لوطنه وفي نفس الوقت كارهاً لإحدى مكوّناته الاجتماعية بأي شكل من الأشكال”

سكينة المشخص

كاتبة سعودية

اليوم الوطني بالنسبة لي إحساس وجداني عميق بكل معاني الفخر والمجد والجمال والأمان والانتماء إلى كيان يجمع كل مبادئ الفكرة الوطنية النقية التي تجعلنا أكثر ولاء والتزاما تجاه قيادتنا الرشيدة وأرضنا وسمائنا ومجتمعنا. وهذا اليوم يعني اكتساب مزيد من طاقة العطاء واستلهام بطولات التأسيس العظيمة بقيادة الموحد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ” طيب الله ثراه ” واستشراف لمستقبل واعد بإذن الله تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ” يحفظه الله ” وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ” يحفظه الله ” .