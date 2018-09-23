بالفيديو.. الكشف عن ملابسات السطو المسلح على بنك الخليج

خالد الظفيري(صدى):

كشف مصدر أمني كويتي، اليوم الأحد، عن ملابسات حادث السطو المسلح على ” بنك الخليج ” في منطقة حولي؛ حيث نجحت الشرطة في القبض عليه، لافتًا إلى أنه وافد أردني في العشرينيات من عمره وليست لديه أي سوابق، إذ تمكن من سرقة 4500 دينار.

وأوضح أن رجال المباحث عثروا على القفاز الذي ارتداه المتهم، كما أخفى جزءًا كبيرًا من الأموال المسروقة في شقة صديقته الفلبينية في منطقة السالمية؛ فيما أنفق المتهم نحو 250 دينارًا من المبلغ المسروق.

وأشار إلى إن المتهم تخلص من النقاب والعباءة اللذين اشتراهما من أحد المحال الشعبية لتنفيذ جريمته في إحدى الحاويات.

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