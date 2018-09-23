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بعد غضبها من الجمهور.. ياسمين رئيس تتصدر ” جوجل “

بعد غضبها من الجمهور.. ياسمين رئيس تتصدر ” جوجل “
أماني الغامدي(صدى):

أغلقت الفنانة المصرية ياسمين رئيس، التعليقات على حسابها الرسمي بـ” انستجرام ” بعد التعليقات غير اللائقة التي أُثارت غضبها من بعض المتابعين على الصور والفيديوهات التي نشرتها أثناء مهرجان الجونة.

وتصدرت ياسمين رئيس ترندات محرك البحث العالمي ” جوجل ” بعد إغلاق التعليقات على حسابها، حيث عبرت عن غضبها الشديد من التعليقات التي وصلت إليها على الصور والفيديوهات.

وكتبت على حسابها ” صباح الخير وياريت الناس تهدي شوية عشان خلاص والله أنا تعبت نفسيا مش عارفة المفروض الواحد يتشتم ويسكت يعني ” .

يُذكر أن مهرجان الجونة السينمائي يواصل فعاليته التي بدأت يوم الخميس الماضي، بحضور الفنانين المصريين وعدد من فنانين الوطن العربي.


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