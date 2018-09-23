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بالفيديو.. نيكي تكشف السبب الحقيقي لتواجد قاسم سليماني بالعراق

بالفيديو.. نيكي تكشف السبب الحقيقي لتواجد قاسم سليماني بالعراق
واشنطن(صدى):

كشفت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هايلي، عن سبب تواجد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في العراق.

وأكدت ” هايلي ” أن قاسم سليماني ليس موجودًا في العراق للمساعدة في تشكيل حكومة تستجيب لمطالب الشعب العراقي، بل لبناء حكومة تكون تحت سيطرة النظام الإيراني.

وأوضحت أن ” سليماني ” يقود جهودًا للتأثير على تركيبة الحكومة العراقية الجديدة، قائله في كلمة لها بمجلس الأمن أمس ” أذكر زملائي بأن سليماني ممنوع من السفر خارج إيران من قبل مجلس الأمن في عام 2007 “.


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