بالفيديو.. نيكي تكشف السبب الحقيقي لتواجد قاسم سليماني بالعراق
كشفت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هايلي، عن سبب تواجد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في العراق.
وأكدت ” هايلي ” أن قاسم سليماني ليس موجودًا في العراق للمساعدة في تشكيل حكومة تستجيب لمطالب الشعب العراقي، بل لبناء حكومة تكون تحت سيطرة النظام الإيراني.
وأوضحت أن ” سليماني ” يقود جهودًا للتأثير على تركيبة الحكومة العراقية الجديدة، قائله في كلمة لها بمجلس الأمن أمس ” أذكر زملائي بأن سليماني ممنوع من السفر خارج إيران من قبل مجلس الأمن في عام 2007 “.
دام عزك ياوطن🇸🇦💚🇸🇦قاآآآآهرهم👍[ عدد التعليقات: 34420 ] نشر منذ 29 دقيقة
مصدقينك ياعزيزتي
بدون ماتحلفين🤗