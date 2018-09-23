مبنى الهلال الأحمر يتزين باللون الأخضر احتفالا باليوم الوطني 88

محمد السعران(صدى):

زَينت هيئة الهلال الأحمر السعودي مبناها الرئيسي بالعاصمة الرياض باللون الأخضر، احتفاءً بذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الثامن والثمانين، الذي شهد توحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن طيب الله ثراه.

وعمت مظاهر الاحتفال باليوم الوطني للمملكة كافة الشوارع والطرق والمباني الرسمية والخاصة في كافة المناطق والمحافظات من خلال الإنارات الخضراء واللافتات وانتشار الأعلام الوطنية.

وتكثف هيئة الهلال الأحمر استعداداتها لاحتفالات اليوم الوطني في كافة مناطق المملكة، من خلال انتشار الفرق الإسعافية والتطوعية، وسيارات الإسعاف في نطاقات الفعاليات والأنشطة المصاحبة لذكرى اليوم الوطني.