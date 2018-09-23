بالفيديو.. ” الخليفة ” يعلن تمديد فعاليات اليوم الوطني استجابة للتوجيه الملكي

علي القحطاني(صدى):

أكد مدير عام التواصل بالهيئة العامة للترفيه، عبدالرحمن الخليفة على الاستجابة لتوجيه الملك سلمان بن عبد العزيز- حفظه الله- بتمديد فعاليات اليوم الوطني الـ88 ليوم غد الاثنين.

وصرّح ” الخليفة ” قائلًا: ” بمناسبة تمديد الإجازة لمدة يوم إضافي سعينا في الهيئة العامة للترفيه في تمديد أكثر الفعاليات ليوم إضافي -بإذن الله- سوف تعلن تباعاً، وأعلنّا عن أكثر من فعالية مددت بهذه المناسبة الجميلة والفعاليات الأخرى سوف تعلن قريبًا. ”

وأوضح أن الهيئة تسعى لتغطية فعاليات اليوم الوطني الـ88 في 285 مدينة ومحافظة وقرية، وقال إنه “يمكن الوصول لأي فعاليات من خلال روزنامة اليوم الوطني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتطبيق الروزنامة على الأجهزة الذكية سواء على نظام iOS أو android”.

ومن الجدير بالذكر، أن هيئة الترفيه كانت أعلنت عن إعدادها لأكثر من 135 فعالية، في مختلف مدن ومناطق المملكة؛ للاحتفال باليوم الوطني السعودي الثامن والثمانين، الفعاليات وتتضمن الفعاليات عروضًا ضخمة للألعاب النارية، والليزر، والفعاليات ثقافية والفلكلورية والاجتماعية المتنوعة.