مادة عطرية جديدة تحفز نمو الشعر

لندن(صدى):

توصل علماء من جامعة مانشستر البريطانية إلى مادة تعمل على تحفيز نمو الشعر لدى الإنسان، وتستخدم في صناعة العطور.

وأثبت الباحثون فعالية مادة sandalor ” رائحة الصندل ” التي تحاكي رائحة خشب الصندل المعروفة، والمستخدمة في صناعة المواد التجميلية بما فيها العطور، وقدرتها على تحفيز بصيلات الشعر وخفض عدد الخلايا الميتة في الجلد.

وقام الباحثون بتجربة هذه المادة على عينة من أنسجة الرأس، واليت أزهرت نتائج جيدة في ارتفاع نسبة نمو الشعر وتناقص عدد الخلايا الميتة في نفس المنطقة، كما تم تجربتها على فروة رأس 20 امرأة متطوعة وأثبتت فعاليتها في إعادة نمو الشعر لديهن.