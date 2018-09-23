تويوتا ياريس GR Sport تصل رسميا وتركز على الاستجابة في القيادة

سول (صدى):

كشفت تويوتا بصورة رسمية عن سيارتها الجديد ياريس GR Sport والتي رغم أنها لا تتوفر بكل التجهيزات الخاصة بالأداء المتوفرة في موديلات ياريس GRMN ولكنها لاتزال توفر للمشترين التجربة الأكثر اثارة عن نسخ ياريس التقليدية ومن المقرر عرض السيارة ذات الأبواب الخمسة في معرض باريس الدولي للسيارات في 2 أكتوبر المقبل وبدأ مبيعاتها في نهاية العام الجاري.

وركزت تويوتا في سيارتها GR Sport على تطوير التعليق من خلال اضافة ممتصات صدمات Sachs Performance مع قضبان توازن والنتيجة من هذه التعديلات تقليل الخلوص الارضي للسيارة بواقع 11 مم مقارنة بياريس القياسية. ووزانت تويوتا بين التعليق الرياضي المطور مع التحديثات في الشكل الخارجي حيث تعتمد السيارة على عجلات سوداء قياس 17 بوصة واطارات بريدجستون بوتينزا RE50.

كما يتوفر للسيارة اسبويلر خلفي على سقف أسود مع لمسات بيانو سوداء تزين الأبواب الخاصة بالسيارة وشبكة تهوية ومرايا خارجية واطارات مصابيح الضباب ولمسات داخل المصابيح الأمامية بنفس اللون كما يمكن اضافة ملصقات حمراء اللون في الشفة الأمامية للسيارة وعلى الجزء العلوي من الصادم الخلفي.

كما يتوفر للسيارة مقاعد رياضية بمزيج جلدي باللونين الأبيض والأسود وتبطين أسود للسقف ولمسات كرومية ساتان تحسن شكل السيارة وعجلة قيادة ثلاثية الأذرع تأتي مباشرة من تويوتا 86. وتتوفر السيارة بثلاثة أبواب بمحرك 1.8 لتر بشاحن فائق والمحرك رباعي الاسطوانات بينما النسخة بخمسة أبواب تأتي بمحرك 1.5 لتر رباعي الاسطوانات مع نظام هايبرد.