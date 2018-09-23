الدكتور الدخيني يرفع التهاني للقيادة الرشيدة في يومنا الوطني

الخرج(صدى):

قدم سعادة الدكتور إبراهيم الدخيني مدير مستشفى الأمير سلمان بن محمد بمحافظة الدلم التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، و لكافة الشعب السعودي الكريم بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 88 للمملكة العربية السعودية.

وقال الدكتور الدخيني : كلنا نقف فخرا واعتزازا في هذا اليوم العظيم لصناع مجد هذا الوطن من عهد الموسس القائد الملك عبدالعزيز ال سعود طيب الله ثراه إلى عهد الحزم والعزم عهد ملكنا سلمان لنجدد العهد والولاء لحكامنا.

مشيرا للقفزات الحضارية في كافة المجالات، سائلا المولى عز وجل أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان ، والعزة والرخاء.