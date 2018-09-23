شذى سبت: سأرحل ويرحل معي إزعاجي.. سامحوني إن أخطأت

أماني الغامدي(صدى):

تحدثت الفنانة شذى سبت، في تغريدات لها عن الموت والرحيل، قائلةً أنها ستكون بعد موتها الذي يمكن أن يحصل في أي لحظة، ذكرى جميلة عند البعض، وذكرى غير جميلة عند آخرين.

وطلبت ” شذى ” المسامحة من كل من أخطأت في حقه؛ قائلةً: ” في يوم ما سأرحل ويرحل معي إزعاجي في كل يوم لن يتوقعه أحد. سأكون ذكرى قد تكون جميلة عند البعض وقد تكون لا. فإعذروني إن أخطأت. ”

ومن الجدير بالذكر، أن شذى سبت تمرّ بفترة صحية دقيقة منذ عدة أسابيع، وهي ترقد في إحدى المستشفيات في البحرين ولم ينجح الاطباء في إيجاد حل لمشكلتها الصحية حتى اليوم، ولقد طلبت شقيقاتها شيلاء وشيماء وأبرار من المحبين الدعاء لها بالشفاء؛ حيث قالت شقيقتها أنها تعاني من نزيف في جدار المعدة والتهاب حاد وارتجاج في المعدة.