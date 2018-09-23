النصر يسعى لتكرار موسم 2015

ماجد محمد(صدى):

يحاول فريق النصر تحت قيادة المدرب دانييل كارينيو، الاستفادة من الزخم المبكر والحفاظ على علامة النجاح الكاملة؛ حيث تغلب على أُحد والفيصلي في أول جولتين، كما حقق فوزًا رائعًا بثلاثية على القادسية، الأربعاء، بفضل ثلاثية مهاجمه النيجيري الدولي أحمد موسى، ليتقاسم الصدارة بتسع نقاط مع غريمه التقليدي الهلال.

ولم يفز النصر في مبارياته الثلاث الأولى إلا مرة واحدة في موسم 2014-2015، الذي أنهاه بطلا، قبل أن يتراجع في المواسم الثلاثة التالية خلف الهلال بطل الموسمين الماضيين والأهلي البطل في 2016؛ فيما صرّح كارينيو: ” أنا سعيد للغاية بالنتيجة ومستوى اللعب الفردي والجماعي للاعبين، ونستحق بكل تأكيد الفوز والنقاط الثلاث. ”

وعلى جانب آخر، يغيب عن العالمي لاعب الوسط البرازيلي بيتروس ماثيوس لثمانية أيام بسبب الإصابة، لكن كارينيو سيرغب في المزيد من الأهداف من المتألق موسى، أمام التعاون المنتشي بفوز كبير خمسة أهداف لثلاثة على الاتحاد في الجولة السابقة، وهو انتصاره الأول هذا الموسم.