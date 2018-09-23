قصة ساحرة كويتية تصطاد الأغنياء وتخيرهم بين فضيحة الاغتصاب أو الدفع

خالد الظفيري(صدى):

” الدفع أو الفضيحة ” شعاراً اتخذته سيدة فاتنة الجمال في الكويت لابتزاز عدد من الرجال الأغنياء بعد أن تقيم معهم علاقات غير شرعية ثم تقوم بإبلاغ الشرطة بتعرضها للاغتصاب.

تفاصيل الواقعة نشرتها وسائل إعلام كويتية أن السيدة التي وصفت بالساحرة تعتمد على توثيق العلاقة مع الضحية لمدة طويلة ثم تبدأ بخطة الاستنزاف المالي الذي يراه الرجل أمرًا عاديًا، كونه يدفع مقابل ما يناله.

وتحافظ على العلاقة لأشهر عدة، علمًا أنها في بعض المرات تقيم أكثر من علاقة في وقت واحد، وبعد أن تتخذ قرارًا ضمنيًا بإنهائها، تمهيدًا للانتقال إلى مغامرة جديدة، تطلب مبلغًا “كبيرًا”.

وفي حال رضخ للطلب ودفع تصبر عليه أيامًا قبل أن تنهي العلاقة، أما إذا رفض، فعندها تلجأ إلى الدهاء في إبقاء العلاقة حتى تحين ساعة الصفر التي حددتها، لتخرج من غرفة العلاقة التي جمعتهما إلى غرفة أمنية، مدعية أنها تعرضت للاغتصاب على يد صديق، ومقدمة أدلة حسية تؤكد حدوث ذلك.

بعد ذلك يتم استدعاء “المغتصب الضحية”، بعد البلاغ للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وحين يجد نفسه أمام نيران الفضيحة، يسعى عندها إلى “لملمة الموضوع” مهما كلّف الأمر، وقد يدفع ضعف المبلغ الذي طلبته سابقًا.

وتعليقاً على الواقعة أكد مصدر أمني كويتي أن السيدة مازالت حرة طليقة وقريبًا ستقع في شر أعمالها، كونها باتت تحت الرصد، رغم استعانتها بكبار المستشارين القانونيين، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن سبب بقاءها حرة طليقة حتى الساعة مرتبط بعدم وجود ما يُثبت فعلها الاحتيالي.