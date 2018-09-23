لاعب أتلتيكو مدريد عن البداية السيئة: لم تكن منتظرة

نواف السالم(صدى):

أكد لاعب وسط أتلتيكو مدريد كوكي ريسوركسيون، أن بداية الموسم السيئة وقت أن كانت التطلعات والآمال كبيرة بعد الفوز بكأس السوبر الأوروبي على حساب الجار اللدود ريال مدريد؛ حيث أنها لم تكن منتظرة.

وصرَح ” كوكي ” عقب الفوز بثنائية نظيفة ضد خيتافي: ” نعم، البداية لم تكن جيدة بعد الفوز بكأس السوبر، التطلعات كانت كبيرة وسنواصل العمل بجدية لمواصلة حصد الانتصارات كما حدث هنا ” ، مضيفًا: ” النتيجة بالنسبة لي هي الأهم، قدمنا أداء جيداً خلال بعض فترات اللقاء، وأخرى لا، ولكن الأهم هو الفوز هنا أمام منافس جاء بانتصار من ملعب صعب (يقصد إشبيلية)، ولكننا حققنا الفوز وهو الأمر الأهم. ”

وعلق على الانتقادات الموجهة للفريق على خلفية النتائج السلبية، قائلًا: ” الانتقادات موجودة دائماً عندما لا تفوز، ولكن مهمتنا فقط هي العمل، فزنا بمواجهة في دوري الأبطال قبل أيام واليوم حققنا انتصاراً آخر. “