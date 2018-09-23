للنساء فقط.. 4 أطعمة تهدد شبابك

أميرة خالد(صدى):

ما نتناوله من أطعمة يؤثر بشكل مباشر على حالتنا الصحية، فهناك أطعمة تضر بأجهزة جسمنا، وأخرى تحميها من الأمراض، لذلك لابد من اختيار ما نتناوله من أطعمة بعناية، حفاظا على صحتنا.

وتحذر دكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، النساء من بعض الأطمعة، التي تسرع من ظهور علامات تقدم السن، وكذلك تظهرك أكبر سنا، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

الوجبات السريعة

معظم الوجبات السريعة تحتوي على نسبة عالية من الملح والدهون المشبعة، لذلك تعتبر من أكثر الأطعمة غير الصحية، والتي تعجل بعلامات الشيخوخة، وتجعلك تبدين أكبر سنا.

الأطعمة الحريفة

الأطعمة الغنية بالتوابل تعمل على تمدد الأوعية الدموية في الجلد، مما يجعلك تبدين أكبر سنا.

اللحوم الحمراء

تؤكد العديد من الأبحاث الطبية؛ أن اللحوم الحمراء الدهنية تولد كمية كبيرة من الجذور الحرة في الجسم، ومن المعروف أن الجذور الحرة تهاجم خلايا الجسم لتدميرها، وهي سببا للكثير من الأمراض، إلى جانب أنها تسرع من ظهور علامات الشيخوخة.

الكافيين

المشروبات الغنية بالكافيين تعمل على طرد السوائل من الجسم وإزالة الرطوبة من جلدك، مما يجعلك تبدين أكبر سنا.