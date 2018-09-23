روان بنت حسين تنافس مدونات الموضة بإطلالات ساحرة
طلت مدونة الموضة الكويتية روان بنت حسين، بإطلالات لافته وساحرة في عروض أسبوع ميلانو للموضة، نافست بهم أهم مدونات الموضة.
وظهرت روان بـ4 إطلالات مختلفة، حيث طلت في شوارع ميلانو بإطلالة شتوية إلى حد ما، كما اخارت معطف بدون أكمام متوسط الطول في إطلالة أخرى لها بسيطة وراقية.
واختارت إطلالة أخرى أكثر دفئًا في أيام ميلانو الباردة، لتظهر بطلة عصرية وكلاسيكية في آن واحد من WINONAH، حيث ارتدت بوت مع معطف طويل بلون بيج كلاسيكي لتظهر بلوك أنيق جدًا، منحها طابعاً من الجدية والرقي.
دام عزك ياوطن🇸🇦💚🇸🇦قاآآآآهرهم👍[ عدد التعليقات: 34440 ] نشر منذ 3 ساعات
يووووووويلي ويلااااااااه
أحرقتني عيوووووووووني
وش ذا الحلا وش ذا الزين😍😍😍
يعيال
كم وصلت السومه
ولا مابعد أحد سامها🤔
محمد[ عدد التعليقات: 2653 ] نشر منذ 3 ساعات
ههههههه مهما لمعتوها تبقي خايسة
دام عزك ياوطن🇸🇦💚🇸🇦قاآآآآهرهم👍[ عدد التعليقات: 34440 ] نشر منذ 3 ساعات
والله أنها فعلآ ركبه👹
بس لازم نجامل شوي
علشان اليوم فرحه🤗