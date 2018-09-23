روان بنت حسين تنافس مدونات الموضة بإطلالات ساحرة

خالد الظفيري(صدى):

طلت مدونة الموضة الكويتية روان بنت حسين، بإطلالات لافته وساحرة في عروض أسبوع ميلانو للموضة، نافست بهم أهم مدونات الموضة.

وظهرت روان بـ4 إطلالات مختلفة، حيث طلت في شوارع ميلانو بإطلالة شتوية إلى حد ما، كما اخارت معطف بدون أكمام متوسط الطول في إطلالة أخرى لها بسيطة وراقية.

واختارت إطلالة أخرى أكثر دفئًا في أيام ميلانو الباردة، لتظهر بطلة عصرية وكلاسيكية في آن واحد من WINONAH، حيث ارتدت بوت مع معطف طويل بلون بيج كلاسيكي لتظهر بلوك أنيق جدًا، منحها طابعاً من الجدية والرقي.