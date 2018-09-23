حسين الشريف متحدثا رسميا لنادي الاتحاد

ماجد محمد(صدى):

صدر قرار رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، نواف بن ناصر المقيرن، اليوم الأحد، بإعفاء الأستاذ فواز الشريف من منصب المتحدث الرسمي للنادي وتعيين الأستاذ حسين الشريف متحدثًا رسميًا باسم النادي، حيث قدم شكره للأستاذ فواز على جهوده في الفترة الماضية.

وأوضح الاتحاد عبر بيان صحفي، أنه كانت قد صدرت موافقة معالي المستشار تركي آل الشيخ على ما رفعه رئيس مجلس إدارة النادي من تعيين الأستاذ محي الدين صالح كامل نائبًا للرئيس والمهندس فراس التركي مساعد للرئيس للشؤون التنفيذية والكابتن سعد الشهري مشرفًا على كرة القدم.

ووعد ” تركي آل الشيخ ” بالتعاقد مع مدرب عالمي لقيادة العميد، بالإضافة إلى التعاقد مع لاعبين عالميين في الفترة المقبلة؛ فيما قدم مجلس الإدارة شكره إلى المستشار تركي على الاهتمام والدعم الذي تجده أندية الوطن لتقوم برسالتها وتحقق أهدافها.