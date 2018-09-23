” مدى ” توضح سبب توقف خدمات الدفع الإلكتروني.. والخدمة تعود تدريجيا

عادل الحربي(صدى):

عادت خدمة ” مدى ” إلى التشغيل جزئيًا من خلال مركز العمليات الاحتياطي، وذلك بعد انقطاع خدمات الدفع الإلكتروني بسبب حريق أحد مصادر الطاقة المشغلة لمركز البيانات الرئيسي.

وقالت “مدى ” على حسابها الرسمي على ” تويتر “: ” تمت السيطرة على الحريق وإعادة تشغيل الخدمة جزئياً من خلال مركز العمليات الاحتياطي، علماً انه سيتم اعادة الخدمة تدريجياً لضمان عدم تأثر انظمة البنوك بأي من هذه الاجراءات ”

ومن جانبه أوضح المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ، أن حريق اندلع صباح اليوم في أحد مصادر الطاقة بمركز البيانات الرئيسي، وسيتم إعادة الخدمة بالكامل قريبًا.