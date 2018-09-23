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  3. ” مدى ” توضح سبب توقف خدمات الدفع الإلكتروني.. والخدمة تعود تدريجيا

” مدى ” توضح سبب توقف خدمات الدفع الإلكتروني.. والخدمة تعود تدريجيا

” مدى ” توضح سبب توقف خدمات الدفع الإلكتروني.. والخدمة تعود تدريجيا
عادل الحربي(صدى):

عادت خدمة ” مدى ” إلى التشغيل جزئيًا من خلال مركز العمليات الاحتياطي، وذلك بعد انقطاع خدمات الدفع الإلكتروني بسبب حريق أحد مصادر الطاقة المشغلة لمركز البيانات الرئيسي.

وقالت “مدى ” على حسابها الرسمي على ” تويتر “: ” تمت السيطرة على الحريق وإعادة تشغيل الخدمة جزئياً من خلال مركز العمليات الاحتياطي، علماً انه سيتم اعادة الخدمة تدريجياً لضمان عدم تأثر انظمة البنوك بأي من هذه الاجراءات ”

ومن جانبه أوضح المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ، أن حريق اندلع صباح اليوم في أحد مصادر الطاقة بمركز البيانات الرئيسي، وسيتم إعادة الخدمة بالكامل قريبًا.


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 410 ] نشر منذ 3 ساعات

أنصح الجميع بالإحتفاظ بمبلغ مالي إحتياط لمثل هذه المواقف المحرجة .

[ عدد التعليقات: 172 ] نشر منذ 2 ساعتين

ابشر يا سعد
بخلي معي مبلغ حول300ريال احتياطي في محفضتي.
ههههههههههههه
ضحكتني ياخوي يا سعد.
خلني ساكت بس.

[ عدد التعليقات: 34440 ] نشر منذ 2 ساعتين

ماحدث اليوم
ماكان على البال ولا في الحسبان
ولأول مره يحصل مثل هاالشي
المشكلة الصرافات🔴
والشبكات🔴
والبنوك مقفله🔴
بس الحمدلله الجوال شغال
تقدر تتدبر أمورك🤗

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