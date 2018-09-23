” مدى ” توضح سبب توقف خدمات الدفع الإلكتروني.. والخدمة تعود تدريجيا
عادت خدمة ” مدى ” إلى التشغيل جزئيًا من خلال مركز العمليات الاحتياطي، وذلك بعد انقطاع خدمات الدفع الإلكتروني بسبب حريق أحد مصادر الطاقة المشغلة لمركز البيانات الرئيسي.
وقالت “مدى ” على حسابها الرسمي على ” تويتر “: ” تمت السيطرة على الحريق وإعادة تشغيل الخدمة جزئياً من خلال مركز العمليات الاحتياطي، علماً انه سيتم اعادة الخدمة تدريجياً لضمان عدم تأثر انظمة البنوك بأي من هذه الاجراءات ”
ومن جانبه أوضح المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ، أن حريق اندلع صباح اليوم في أحد مصادر الطاقة بمركز البيانات الرئيسي، وسيتم إعادة الخدمة بالكامل قريبًا.
دام عزك ياوطن🇸🇦💚🇸🇦قاآآآآهرهم👍[ عدد التعليقات: 34440 ] نشر منذ 3 ساعات
أهم شي دراهمنا
أنتبهو لها😊
سعد[ عدد التعليقات: 410 ] نشر منذ 3 ساعات
أنصح الجميع بالإحتفاظ بمبلغ مالي إحتياط لمثل هذه المواقف المحرجة .
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31751 ] نشر منذ 3 ساعات
المحفظه ما ترفض الفلوس خل مبلغ في الجساب واخر في المحفظه
دام عزك ياوطن🇸🇦💚🇸🇦قاآآآآهرهم👍[ عدد التعليقات: 34440 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله أني توهقت اليوم😐
هزيم[ عدد التعليقات: 172 ] نشر منذ 2 ساعتين
ابشر يا سعد
بخلي معي مبلغ حول300ريال احتياطي في محفضتي.
ههههههههههههه
ضحكتني ياخوي يا سعد.
خلني ساكت بس.
دام عزك ياوطن🇸🇦💚🇸🇦قاآآآآهرهم👍[ عدد التعليقات: 34440 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماحدث اليوم
ماكان على البال ولا في الحسبان
ولأول مره يحصل مثل هاالشي
المشكلة الصرافات🔴
والشبكات🔴
والبنوك مقفله🔴
بس الحمدلله الجوال شغال
تقدر تتدبر أمورك🤗