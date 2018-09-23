إيران تستدعي القائم بالأعمال الإماراتي بسبب تعليقات على هجوم ” الأحواز “

طهران(صدى):

ذكرت مصادر أن إيران استدعت القائم بالأعمال الإماراتي اليوم الأحد، زاعمة أن ذلك يأتي بعد تعليقات إماراتية مرحّبة بهجوم الأحواز.

وأوضحت أن الاستدعاء شمل مبعوثي كل من هولندا والدنمارك وبريطانيا في وقت متأخر السبت بزعم إيواء معارضين، وذلك بعد ساعات من حادثة إطلاق النار على عرض عسكري بمدينة الأحواز، والتي راح ضحيتها 29 شخصاً وعشرات الجرحى.