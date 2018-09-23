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إيران تستدعي القائم بالأعمال الإماراتي بسبب تعليقات على هجوم ” الأحواز “

إيران تستدعي القائم بالأعمال الإماراتي بسبب تعليقات على هجوم ” الأحواز “
طهران(صدى):

ذكرت مصادر أن إيران استدعت القائم بالأعمال الإماراتي اليوم الأحد، زاعمة أن ذلك يأتي بعد تعليقات إماراتية مرحّبة بهجوم الأحواز.

وأوضحت أن الاستدعاء شمل مبعوثي كل من هولندا والدنمارك وبريطانيا في وقت متأخر السبت بزعم إيواء معارضين، وذلك بعد ساعات من حادثة إطلاق النار على عرض عسكري بمدينة الأحواز، والتي راح ضحيتها 29 شخصاً وعشرات الجرحى.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 3 ساعات

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
لا حول ولا قوة إلا بالله
استغفر الله العظيم واتوب اليه

[ عدد التعليقات: 254 ] نشر منذ 3 ساعات

الله يشغلهم ويقهرهم يارب

[ عدد التعليقات: 254 ] نشر منذ 3 ساعات

احسن

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