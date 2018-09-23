إيران تستدعي القائم بالأعمال الإماراتي بسبب تعليقات على هجوم ” الأحواز “
ذكرت مصادر أن إيران استدعت القائم بالأعمال الإماراتي اليوم الأحد، زاعمة أن ذلك يأتي بعد تعليقات إماراتية مرحّبة بهجوم الأحواز.
وأوضحت أن الاستدعاء شمل مبعوثي كل من هولندا والدنمارك وبريطانيا في وقت متأخر السبت بزعم إيواء معارضين، وذلك بعد ساعات من حادثة إطلاق النار على عرض عسكري بمدينة الأحواز، والتي راح ضحيتها 29 شخصاً وعشرات الجرحى.
سلوى[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 3 ساعات
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
لا حول ولا قوة إلا بالله
استغفر الله العظيم واتوب اليه
دام عزك ياوطن🇸🇦💚🇸🇦قاآآآآهرهم👍[ عدد التعليقات: 34440 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يستر
التغريدة كانت قوية جدآ😐
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31751 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يشغلكم في نفوسكم
ابو الغريب[ عدد التعليقات: 254 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يشغلهم ويقهرهم يارب
سامى[ عدد التعليقات: 254 ] نشر منذ 3 ساعات
احسن