أعلام وكابات وشالات وطنية للمسافرين والعابرين بوادي الدواسر

حسين العلي(صدى):

بادرت كشافة لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالشرافاء في محافظة وادي الدواسر، اليوم بتوزيع مجموعة كبيرة من الشالات الوطنية والكابات والعلم الوطني على المسافرين والعابرين من الجهة الشرقية للمحافظة ، ضمن مشاركة اللجنة في الاحتفاء باليوم الوطني الــ 88 للمملكة العربية السعودية.

وأوضح رئيس اللجنة سعد بن محمد الصافي، أن المبادرة تأتي ضمن العديد من الفعاليات التي تطلقها اللجنة بالمناسبة ، مشيراً الى ان هذه المبادرة جاءت رغبة في ترسيخ الانتماء وحب الوطن والولاء والطاعة، وليعيش الآخرين من المقيمين على ارض الوطن فرحتنا بتلك المناسبة .

وأفاد الصافي الى ان من ابرز الفعاليات التي ستقيمها اللجنة اليوم وغدٍ إقامة معرضاً بالمناسبة والعاباً شعبية ومرسم وطني حر وخيمة شعبية وأمسية شعرية ومسابقات ثقافية ، وكلمات لشخصيات من أهالي مركز الشرافاء للتعبير عما في نفوسهم تجاه وطنهم بالمناسبة .