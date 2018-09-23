أعلام وكابات وشالات وطنية للمسافرين والعابرين بوادي الدواسر
بادرت كشافة لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالشرافاء في محافظة وادي الدواسر، اليوم بتوزيع مجموعة كبيرة من الشالات الوطنية والكابات والعلم الوطني على المسافرين والعابرين من الجهة الشرقية للمحافظة ، ضمن مشاركة اللجنة في الاحتفاء باليوم الوطني الــ 88 للمملكة العربية السعودية.
وأوضح رئيس اللجنة سعد بن محمد الصافي، أن المبادرة تأتي ضمن العديد من الفعاليات التي تطلقها اللجنة بالمناسبة ، مشيراً الى ان هذه المبادرة جاءت رغبة في ترسيخ الانتماء وحب الوطن والولاء والطاعة، وليعيش الآخرين من المقيمين على ارض الوطن فرحتنا بتلك المناسبة .
وأفاد الصافي الى ان من ابرز الفعاليات التي ستقيمها اللجنة اليوم وغدٍ إقامة معرضاً بالمناسبة والعاباً شعبية ومرسم وطني حر وخيمة شعبية وأمسية شعرية ومسابقات ثقافية ، وكلمات لشخصيات من أهالي مركز الشرافاء للتعبير عما في نفوسهم تجاه وطنهم بالمناسبة .
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