6 نصائح لتقوية مناعة طفلك

أماني الغامدي(صدى):

تهتم الأمهات بتقديم أكلات تساعد في تقوية مناعة الطفل وحمايته من الأمراض المعدية، التي تؤثر على مناعته.

وفي هذا الصدد تقدم الدكتورة منى أيمن خبيرة التغذية، نصائح تقوى مناعة الطفل في الدراسة، منها:

1- الحفاظ على عدد ساعات النوم اليومية حيث يجب أن ينام الطفل ليلا لمدة لا تقل عن 10 ساعات.

2- عند إيقاظ الطفل للذهاب إلى المدرسة يجب فتح الشبابيك وتهوية المنزل حتى يستنشق هواء متجددا.

3- تقديم وجبة إفطار خفيفة للطفل مكونة من ساندويتش وكوب لبن.

4- إعطاء الطفل ملعقة عسل نحل على معدة خاوية مع ثمرة موز أو كوب زبادى.

5- تعويد الطفل على تناول طعام صحى يركز على الخضراوات والفاكهة الطازجة والأسماك والمكسرات لمده بالعناصر الغذائية المهمة.

6- مد الطفل بطعام يحتوى على فيتامين سى طوال اليوم مثل الليمون والجوافة والبرتقال والمانجو لتقوية مناعته، وذلك على مدار اليوم لأن مفعول فيتامين سى في الجسم ينتهى سريعا بعد ساعة أو أقل لذا يجب الاهتمام بتقديم مصادره باستمرار.