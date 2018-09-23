مهاجم ريال مدريد: يوما ما سأحصل على الكرة الذهبية

طلال الغامدي(صدى):

أكد ماركو أسينسيو مهاجم ريال مدريد، أنه ربما يحصل في يوم من الأيام على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم؛ حيث جاء ذلك عقب مباراة فريقه أمام إسبانيول في الجولة 5 من الدوري الإسباني لكرة القدم أمس السبت، والتي سجل فيها الهدف النظيف الذي فاز به الميرينجي.

وصرّح ” أسينسيو ” قائلًا: ” الكرة الذهبية؟ في نهاية الأمر أنا أقوم بعملي ولو كان مقدراً لي أن أحصل عليها فسأحصل عليها، سنرى ماذا سيحدث في المستقبل. ”

وعلى جانب آخر، علّق على إمكانية ارتداء قميص رقم 10 الذي يرتديه حاليًا زميله الكرواتي لوكا مودريتش: ” لم يتحدث معي أحد عن تغيير قميصي ولذا فلم أقرر شيئًا، رقم 10 يعجبني ولكنه في يد أمينة مع مودريتش وفي المستقبل أود نعم أن ارتديه. “