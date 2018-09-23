الفالح: سوق النفط متوازنة.. والطاقة الانتاجية الفائضة بالمملكة كافية

عادل الحربي (صدى):

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، خالد الفالح، اليوم الأحد، أن سوق النفط تبدو متوازنة، كما أنها تتمتع بمعروض كاف، لافتًا إلى أن الطاقة الإنتاجية الفائضة في المملكة كافية وتبلغ 1.5 مليون برميل يوميًا.

وأشار ” الفالح ” إلى أن هناك قلقًا بشأن الاقتصاد العالمي؛ حيث أصبح الطلب على النفط مثار قلق، مضيفًا: ” أعضاء أوبك ضخوا إمدادات في الأشهر الثلاثة الأخيرة لتعويض النقص في المعروض الإيراني. ”

وشدد وزير الطاقة، قائلًا: ” سنعمل على ضمان تدخل الدول للوصول بمستوى الالتزام باتفاق الإنتاج إلى 100% في غضون شهرين أو ثلاثة ” ؛ فيما تحتضن الجزائر، اليوم، أعمال الاجتماع العاشر للجنة المراقبة الوزارية المشتركة بين دول ” أوبك ” وخارجها.