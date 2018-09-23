بالصور.. إطلالة غريبة لشيري عادل بعزاء جميل راتب تثير الانزعاج

أماني الغامدي(صدى):

حضرت الفنانة المصرية الشابة شيري عادل، عزاء الفنان المصري القدير جميل راتب، بملابس أثارت استياء الجميع حيث أنها لا تليق بعزاء.

وارتدت شيري عادل جينز مع توب أبيض وكيمونو من نقشة النمر، أما شعرها بتركته كيرلي متطاير؛ فجاءت إطلالتها غير الملائمة مع أجواء الحزن، التي ابتعدت عن الملابس السوداء التي يتم ارتدائها في مثل هذه الظروف الحزينة.

يأتي ذلك بالإضافة إلى أنها تركت شعرها متطاير بتجعيداته، فلفت الانتباه إليها أكثر؛ مما أثار الانزعاج بينما برر آخرين فعلتها بأنها ربما علمت بالأمر بشكل مفاجئ فذهبت على الفور دون فرصة لتبديل ملابسها.