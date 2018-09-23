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بالفيديو.. كيف أنشأ الملك عبدالعزيز أبنائه كفرسان ووضعهم في الصفوف الأمامية لتوحيد الوطن

بالفيديو.. كيف أنشأ الملك عبدالعزيز أبنائه كفرسان ووضعهم في الصفوف الأمامية لتوحيد الوطن
حمود العنزي(صدى):

نشر حساب الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود، التابع لمركز الملك سعود للأبحاث والنشر، سلسلة فيديوهات توثق تاريخ إنشاء الدولة السعودية الثالثة.

وتستعرض كيف أنشأ الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبد الرحمن أبنائه رحمهم الله كفرسان ووضعهم في الصفوف الأمامية لتوحيد الوطن .

وتوثق كيف بدأ الملك المؤسس العمل على استعادة السيطرة على الرياض مع 60 رجلاً وهو في سن الـ 22 عاماً، والتي منها انطلقت جهود توحيد المملكة كلها.


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