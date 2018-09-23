” التخصصات الصحية ” تعلن استمرار الاختبارات غدا لمن لديهم مواعيد سابقة

عادل الحربي(صدى):

أعلنت هيئة التخصصات الصحية، استمرار أعمال الاختبارات وخدمة العملاء ممن لديهم مواعيد سابقة في فروع: الرياض، وجدة، والدمام، وأبها، والاجتماعات المجدولة سابقاً ليوم غدٍ الاثنين.

وأضافت الهيئة في توضيح لها بعد أن وردها العديد من الاستفسارات أن باقي الفروع والإدارات ستكون ضمن إجازة اليوم الوطني.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – وجه بتمديد إجازة اليوم الوطني ليوم واحد، لتشمل يوم غد الإثنين الموافق 14 من محرم 1440 هـ.