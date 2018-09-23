بالفيديو.. في اليوم الوطني.. والدة شهيد بالحد الجنوبي توجه رسالة للمرابطين
وجهت ربيعة متروك السرحاني، والدة الشهيد سعود خلف السرحاني الذي تٌوفي بالحد الجنوبي، رسالة إلى أبناء الوطن في اليوم الوطني الـ88 للمملكة.
وعبرت ” ربيعة السرحاني ” في رسالتها التي نشرها مركز التواصل الحكومي، عن فخرها بابنها الذي توفي وهو يدافع عن وطنه وبلده، موجهة الشكر إلى زملائه الجنود ومتمنية لهم السلامة.
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اللهو البريء[ عدد التعليقات: 355 ] نشر منذ 2 ساعتين
يجمعك الله به في الجنة ..ان شاء الله..
الله يتقبله مع الشهداء