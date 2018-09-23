بالفيديو.. في اليوم الوطني.. والدة شهيد بالحد الجنوبي توجه رسالة للمرابطين

علي القحطاني(صدى):

وجهت ربيعة متروك السرحاني، والدة الشهيد سعود خلف السرحاني الذي تٌوفي بالحد الجنوبي، رسالة إلى أبناء الوطن في اليوم الوطني الـ88 للمملكة.

وعبرت ” ربيعة السرحاني ” في رسالتها التي نشرها مركز التواصل الحكومي، عن فخرها بابنها الذي توفي وهو يدافع عن وطنه وبلده، موجهة الشكر إلى زملائه الجنود ومتمنية لهم السلامة.

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