أول صورة للأمريكي الذي هدد ترمب بالقتل

واشنطن(صدى):

ألقت السلطات الأمريكية القبض على رجل من ولاية بنسلفانيا كان قد هدد بإطلاق النار على الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، وذلك بعد عملية بحثت أستمرت لأشهر.

وقالت الشرطة الأمريكية أن الرجل يدعى إن شون ريتشارد كريستي (27 عاماً) وكان مسلحاً بمسدس وسكين عندما جرى اعتقاله في ولاية أوهايو يوم الجمعة في منطقة غابات في مقاطعة ريتشلاند.

وأضافت إن كريستي هدد الرئيس الأميركي ترامب في يونيو الماضي في منشور على فيسبوك انتقد خلاله أيضاً جون مورجانيلي ممثل الادعاء في نورثامبتون ببنسلفانيا.

وكان كريستي قد كتب على فيسبوك “ استمر في ذلك يا مورجانيلي. أعد بأنني سأضع رصاصة في رأسك بمجرد أن أضع واحدة في رأس الرئيس دونالد جيه. ترمب ” .