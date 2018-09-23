بالصور.. الكشف عن رام 1500 ريبل 12 موديل 2019 بتقنيات أفضل ومظهر أكثر شراسة

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

رغم أن شاحنة مثل رام تعتبر للطرق الوعرة ولكن هذا لا يعني امكانية توفرها بتجهيزات داخلية مميزة وفاخرة توفر الراحة وهو ما يأتي عبر نسخة السيارة الخاصة الجديدة التي تم الكشف عنها رام 1500 ريبل 12 موديل 2019 التي يتوفر لمقصورتها الكثير من التجهيزات الفاخرة التي توفر الراحة في الداخل على عكس قدرات السيارة الوعرة المعروفة.

وقال جيم موريسون رئيس علامة رام ان العملاء طلبوا تجهيزات فاخرة اضافية في ريبل ونحن قمنا بتوفيرها بالفعل مع تكنولوجيا مميزة وخامات عالية الجودة مغلقة بقدرات خاصة بالطرق الوعرة . وأهم التغييرات الداخلية تشمل نظام ترفيهي بشاشة 12 بوصة ونظام ملاحة بدل الشاشة السابقة 8.4 بوصة في ريبل مع نظام صوتي هارمان كاردون ستيريو مع 19 سماعة ومكبر صوت بقوة 900 واط ونظام منع الضوضاء النشط.

كما يتوفر بالشاحنة فرش جلدي ومقاعد أمامية بخاصية التدفئة كما تتوفر النسخة الخاصة لكل اصدارات رام ريبل كما يتوفر لها بصورة قياسية محرك V6 سعة 3.6 لتر بنظام دفع هجين محدود بقوة 305 حصان كما يمكن الحصول على محرك V8 سعة 5.7 لتر بقوة 395 حصان ونظام دفع هجين محدود وناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات. ويبدأ سعر النسخة الخاصة من 46.990 ألف دولار مقارنة بسعر 44.695 ألف دولار لنسخة ريبل القياسية.