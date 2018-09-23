” الفارس ” .. عمل جديد يجمع كريم عبد العزيز ونيللي كريم

أماني الغامدي(صدى):

حقق فيلم ” الفيلم الأزرق ” الذي جمع النجمين كريم عبد العزيز ونيللي كريم قبل 4 سنوات نجاحًا باهرًا؛ حيث اعتبره النقاد حينها والجمهور نقلة نوعية فى السينما، والمأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب الشاب أحمد مراد، وقام بإخراجه مروان حامد.

وبعد الغياب، يعود النجمان ليجتمعا سويًا في عمل جديد؛ حيث وقعت نيللى كريم بشكل رسمى مع المنتج محمد السبكى، لكى تقدم البطولة النسائية أمام كريم عبد العزيز، التي تجسد حبيبة كريم فى الأحداث، حيث يعمل كاتب السيناريو حاليًا على تعديلات طفيفة على ” الورق ” ، الذى يعتبره منتج العمل من أهم الأفلام فى الوقت الحالي.

ويتناول السيناريو عدة قضايا أبرزها الإنسانية والحب والفراق، فضلا عن الحق رغم النفوذ والسلطة والقوة؛ كما يتضمن الفيلم الذي يحمل اسم ” الفارس ” معارك حربية وأكشن وقفز من أعلى المبانى، كذلك يتلقى كريم عبد العزيز تدريبات قتالية من نوع مختلف، خاصة أن الفيلم يضم العديد من الأحداث المثيرة التي يحبها الجمهور.

ومن المنتظر، أن يبدأ النجمان خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الشركة المنتجة ترغب فى طرح الفيلم فى عيد الضحى 2019، ولذلك بدأت بالفعل التحضيرات وجلسات العمل من أجل تقديم فيلم سينمائي على مستوى عال خال الفترة المقبلة.