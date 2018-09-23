بالفيديو.. 10 آلاف شخصا يحتشدون للاحتفال بعيد ميلاد شاب

الجزائر(صدى):

احتشد حوالي 10 آلاف شخص تلبية لدعوة شاب جزائري يدعى ” ريفكا ” صاحب الـ21 عامًا من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي؛ لحضور عيد ميلاد؛ حيث تجمع الحشد في ساحة رياض الفتح مقام الشهيد وسط العاصمة الجزائرية.

ووضع التجمع الشرطة الجزائرية في أزمة؛ حيث أنها تدخلت لإيقاف هذا التجمهر الحاشد؛ فيما صرّح الشاب بعد الإفراج عنه من قبل الشرطة إنه لم يتوقع حضورهذا العدد الكبير، موجهًا الشكر لجمهوره الواسع.

واستغرب الكثيلاون من هذا الموقف، قائلين إن الأحزاب السياسية لا تستطيع حشد ولو جزء يسير من ما تمكن ريفكا من جمعه من جمهور واسع.