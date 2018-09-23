توجه أمريكي لتشديد إجراءات الحصول على إقامة دائمة بالولايات المتحدة

واشنطن(صدى):

تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى تصعيب عملية التأهل للحصول على إقامة دائمة في الولايات المتحدة بالنسبة للأجانب الذين يعيشون في البلاد ويحصلون على إعانات عامة.

وقدمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترح بجعل عملية الإقامة الدائمة أصعب، حيث سيتضمن الإجراء المقترح من وزارة الأمن الداخلي تعليمات لمسؤولي الهجرة ببحث ما إذا كان أي شخص قد حصل على سلسلة من الإعانات الممولة من أموال دافعي الضرائب، والتي تحدد بمقتضى القانون ما إذا كان من المرجح أن يصبح المهاجر عبئًا على المجتمع.

ويمثل اقتراح إدارة ترامب تخليًا كبيرًا عن التوجيهات الحالية المطبقة منذ عام 1999، والتي تحظر بشكل محدد على السلطات أن تأخذ في اعتبارها مثل هذه المزايا غير النقدية عندما تحدد مدى أحقية الشخص للهجرة للولايات المتحدة أو البقاء في البلاد.

وأوضحت الإدارة أن هذا المقترح يشمل الساعين للحصول على تأشيرة أو إقامة قانونية دائمة فقط، ولن يشمل الأشخاص الذين يتقدمون بطلبات للحصول على الجنسية الأمريكية.

يُذكر أن قانون الهجرة الأمريكي يلزم منذ فترة طويلة المسؤولين باستبعاد أي شخص من المحتمل أن يصبح ” عبئًا عامًا ” في حال حصوله على إقامة دائمة.